العالم اليوم - قضية "سفاح التجمع" في مصر.. مفاجأة مدوية بطلتها امرأة

انتم الان تتابعون خبر قضية "سفاح التجمع" في مصر.. مفاجأة مدوية بطلتها امرأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:24 صباحاً - في تطور جديد بقضية "سفاح التجمع" في مصر، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن بطرق صحراوية بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في الأحداث.

وكشفت تحريات الشرطة المصرية أن حنان، وشهرتها "أم شهد"، كانت تستقطب الضحايا للمتهم، فيما تقرر حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع.

وحسب تحريات أجهزة الأمن في مصر، فإن المتهم بقتل 3 سيدات تعرف على حنان لتجلب له الفتيات، والتي تنصلت من جرائمه، وقالت إن دورها اقتصر على إحضارهن فحسب مقابل حصولها على أموال.

واستمعت جهات التحقيق إلى فتاة قالت إنها نجت من الموت، عقب تعرفها على كريم "سفاح التجمع" وتبادلهما أرقام الهواتف المحمولة، لكنها لم تتوجه إلى منزله، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وخلال التحقيقات، كشف "سفاح التجمع" عن دوافع جرائمه، مشيرا إلى أنه فعل ذلك عقب تأكده من خيانة زوجته، فقرر الانتقام من كل السيدات على طريقته بجلب الفتيات وممارسة الجنس، فيما لم تستدل الشرطة من خلال التحريات صحة أقوال المتهم بشأن خيانة زوجته السابقة له.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع