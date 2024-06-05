العالم اليوم - هجوم بري وقصف عنيف بغزة.. قتلى في مخيمي البريج والمغازي

انتم الان تتابعون خبر هجوم بري وقصف عنيف بغزة.. قتلى في مخيمي البريج والمغازي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته بدأت عملية برية مدعومة بقصف جوي على مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وقتل 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بعد أن شهد المخيم قصفا عنيفا استهدف عشرات المنازل.

كما تعرض مخيم المغازي لقصف عنيف أدى إلى مقتل 16 فلسطينيا جراء استهداف 5 منازل في المخيم ، بينما قتل 5 آخرون بغارة على منزل في دير البلح .

وارتفعت حصيلة الضحايا خلال الساعات الماضية في وسط القطاع إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى .

بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة ان القدرة السريرية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لا تحتمل استقبال المزيد من الضحايا مع بدء العملية الإسرائيلية ، سيما في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، حين اقتحم مسلحون جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - وخطف حوالي 250 رهينة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل أربع رهائن خرين لدى حماس يوم الإثنين، ويعتقد أن حوالي 80 رهينة تم أسرها في 7 أكتوبر ما زالوا على قيد الحياة في غزة، إلى جانب رفات 43 آخرين.