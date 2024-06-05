العالم اليوم - هجوم السفارة الأميركية في لبنان.. الصورة الأولى للمهاجم

انتم الان تتابعون خبر هجوم السفارة الأميركية في لبنان.. الصورة الأولى للمهاجم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:21 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنفذ الهجوم على السفارة الأميركية في لبنان بعد إصابته برصاص الجيش اللبناني.

وبحسب الجيش اللبناني، فإن المسلح الذي تمت إصابته سوري الجنسية وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب معلومات متداولة، فإن بعض المؤشرات على ملابسه تشير إلى انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، بتعرض السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من 3 مسلحين قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني ويطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

من جانبها، أكدت السفارة الأميركية في لبنان التقارير عن إطلاق نار بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت أن فريقها الدبلوماسي ومنشآتها بأمان، متابعة: "التحقيقات جارية ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".