العالم اليوم - تفاصيل جديدة عن هجوم السفارة الأميركية في بيروت.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل جديدة عن هجوم السفارة الأميركية في بيروت.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 01:21 مساءً - كشف مسؤول أمني لبناني تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع الأربعاء، على السفارة الأميركية في بيروت.

وقال المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الهجوم شنه 4 أشخاص، 3 مسلحين ورابع أقلهم بسيارته.

وأضاف أن أحد المهاجمين قتل، وآخر فر، بيما أصيب الثالث واعتقل على يد الجيش.

وتعرضت السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من 3 مسلحين، الأربعاء، قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني ويطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

وعقب الحادث مباشرة، صدر بيان عن الجيش اللبناني يفيد أن السفارة في منطقة عوكر، قد تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.

وأضاف الجيش أنه رد على مصادر النار، مما أسفر عن إصابة مطلق النار ونقله للمستشفى.

وفي بيان إضافي قال الجيش: "تُجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة".

وأكدت السفارة الأميركية في لبنان واقعة إطلاق نار قرب مدخلها.

وأضافت أن فريقها الدبلوماسي ومنشآتها بأمان، متابعة: "التحقيقات جارية ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".