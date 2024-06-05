العالم اليوم - تقارير عن ضربة إسرائيلية لحزب الله.. وبن غفير يصعد لهجته

انتم الان تتابعون خبر تقارير عن ضربة إسرائيلية لحزب الله.. وبن غفير يصعد لهجته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 01:21 مساءً - مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع بطلب من الوزير بالمجلس بني غانتس وملف البحث هو لبنان مع تصعيد متواصل والتوتر الذي واصل مستويات غير مسبوقة بين إسرائيل وحزب الله.

هذا التطور يتوازى مع تطورات أخرى عديدة تشير جميعها لجدية وخطورة الأوضاع فوسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله قالت إن بيروت تلقت في الأيام الماضية رسائل دبلوماسية تتضمن تهديدا بضربة إسرائيلية وشيكة وكشفت مصادر بارزة أن أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوفهم من جدية التهديد الإسرائيلي فيما حدد الجانب البريطاني موعدا للضربة وهو منتصف الشهر الجاري فإلى أين تسير الأمور بين حزب الله وإسرائيل؟

وأفاد الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، خلال حواره مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج"، بأن وصف التهديدات الإسرائيلية بأنها تهديدات خطيرة وذات تأثير مدمر على لبنان يعكس مدى المعاناة التي يواجهها الكيان الإسرائيلي من هذه الجبهة، مما دفعهم إلى تصعيد نبرة التهديد. حزب الله يحذر، وإسرائيل تؤكد تمسكها بموقفها.

في المصطلحات العسكرية والسياسية، يُظهِر استخدام التهديدات المتكررة أن الطرف المُستخدِم يواجه أزمة حقيقية؛ وهذا بالضبط ما تعاني منه إسرائيل في الآونة الأخيرة.

يسعى الإسرائيليون بجهود حثيثة إلى التأثير على العالم وتوجيهه بما يتماشى مع مصالحهم.

توجيه حزب الله رسالة واضحة وصريحة إلى إسرائيل مفادها أن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية مرهون بوقف العدوان على غزة.

لن يقف حزب الله مكتوف الأيدي في ظل التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع دائرة الحرب.

من الضروري التحلي بمستوى من الوعي السياسي عند التعامل مع الأمور، حيث أن ليس كل من يطلق التهديدات يكون قادراً بالضرورة على تنفيذها.

لطالما كانت نبرة التهديد حاضرة في خطابات بن غفير بحرق المنطقة العربية بأكملها.

في عام 2006، كانت الحكومة اللبنانية تسعى لتعزيز العلاقات مع إسرائيل أكثر من محافظتها على المصالح الوطنية للبنان.

مطالبة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حزب الله بالرضوخ للمطالب الإسرائيلية.

لم يتمكن أي من داعمي إسرائيل في حرب غزة من إخضاع الشعب الفلسطيني كما أنهم عاجزون أيضاً عن التعامل مع حزب الله الذي يمتلك ترسانة صاروخية هائلة.

لم يصرح حزب الله بأنه يسعى لخوض حرب شاملة، وإنما كانت أهدافه تقتصر على تقديم الدعم والنصرة لوقف العدوان على غزة.

يؤكد حزب الله وقوفه و دعمه للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تخلى فيه العرب عن القضية الفلسطينية.

من جانبه، يؤكد الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح ثقته في تصريحات رئيس الحكومة، الذي يدافع عن حزب الله وهو على رأس حكومة غير شرعية. الى جانب عدم القدرة الاعتماد على المبعوثين من بريطانيا أو حتى من أوروبا. إذ أن التحرك الأخير لآموس هوكستين التي أكدت لرئيس مجلس النواب نبيه بري عدم قدرته على فرض أي نوع من التهدئة أو إبداع حلول مثل تلك المنصوص عليها في القرار 1701.