العالم اليوم - محاكمة نيويورك.. ترامب يدعو المحكمة العليا للتدخل

انتم الان تتابعون خبر محاكمة نيويورك.. ترامب يدعو المحكمة العليا للتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 01:21 مساءً - دعا المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى التدخل وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في محاكمة نيويورك، وهو حكم يعتبر الأول من نوعه ضد رئيس أميركي.

وقد وجه ترامب نداءه في منشور على موقعه الإلكتروني حيث سلط الضوء على أن جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 11 يوليو تقع قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي. وقال إن الحكم الصادر رغم عدم ارتكابه أي خطأ سيكون تزكية للفاشيين - حسب تعبيره. لكن مراقبين كثيرين يعتقدون أن المحكمة العليا لا يمكن أن تتدخل في قضية كتلك التي يواجهها ترامب.

أوضح المحامي المختص في القضايا الجنائية، جيريمي روزنتال، خلال مداخلته مع برنامج "أميركا اليوم" على "دوت الخليج"، أن المحكمة العليا قد تستغرق فترة طويلة للنظر في القضية التي أدين بها الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك في حين عرضها على الاختصاص و الرهان على هذه التوقعات يعتبر غير مضمون التحقيق.