نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الصيني: رفع العلاقات إلى مستوى جديد وتتطلع مصر على تعزيز الاستقرار في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الصيني، إن مصر تتطلع على تعزيز الاستقرار في المنطقة والتعاون مع الصين في القضايا المشتركة والتوافق حول صين واحدة.

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحفي للسفارة الصينية حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، أن التعاون في مجالات الصحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وتوسيع التواصل بين الأفراد والتبادل الشعبي وزيادة معدلات السياحة من الجانب الصيني بالإضافة إلى التعاون في الصناعة والاستثمار في إطار سنة مصر والصين.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لسفارة الصين حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وقام الرئيس السيسي بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.