نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الصيني: الصين نشعر بألم شديد بشأن ما يحدث من أوضاع مأساوية وإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الصيني، في مؤتمر صحفي للسفارة الصينية حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، إن الصين تشعر بألم شديد بشأن ما يحدث من أوضاع مأساوية وإنسانية في غزة والعمل على ضرورة إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم حقوق حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وذلك في أسرع وقت ممكن لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وذلك خلال الاحتفال بالذكرة العاشرة للتعاون مع مصر والدول العربية.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لسفارة الصين حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وقام الرئيس السيسي بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.