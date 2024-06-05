السفير الصيني: رغم التغيرات الإقليمية والدولية إلا أن العلاقات الصينية المصرية دائمة ومستمرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الصيني، إن رغم التغيرات الإقليمية والدولية إلا أن العلاقات الصينية المصرية دائمة ومستمرة ويتم تعزيزها من خلال التعاون في المجالات المختلفة والعمل على تلبية تطلعات وطموح الشعبين وتحقيق التنمية المستدامة والدفعة المتبادلة.

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحفي حول زيارة الرئيس السيسي إلى بكين، إن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية من بدأت العلاقات مع الصين الجديدة.

وتابع: "تعزيز العمل والتعاون بين مصر والصين في مجال الأمن والحوكمة العالمية وننسق مع مصر في التعاون مع دول الجنوب بما لديه قوة وتواجد وتأثير في المنطقة ونأمل أن نساهم في إعادة الاستقرار والهدوء للمنطقة".

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لسفارة الصين حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وقام الرئيس السيسي بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.