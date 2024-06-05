العالم اليوم - نتفليكس تعلن تحويل "بيكي بلايندرز" لفيلم سينمائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 02:18 مساءً - أعلنت منصة "نتفليكس" تحويل مسلسل "بيكي بلايندرز" الشهير إلى فيلم سينمائي، من بطولة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار الإيرلندي كيليان مورفي.

وقال مورفي، الذي سيشارك أيضا في إنتاج الفيلم: "هذا الفيلم مخصص للجماهير، إنه لمن دواعي سروري أن أتعاون مجددا مع الكاتب ستيفن نايت والمخرج توم هاربر في النسخة السينمائية من بيكي بلايندرز".

وتتحدث الدراما الناجحة التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي استمرت لستة مواسم من عام 2013 إلى عام 2022، عن حياة رجال عصابات في برمنغهام أوائل القرن العشرين.

من جانبه، قال المخرج توم هاربر: "عندما أخرجت المسلسل لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، لم نكن نعرف ما ستصبح عليه السلسلة، لكننا كنا نعلم أن هناك شيئا ما في كيمياء فريق التمثيل والكتابة".

ونشرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، صورة لسيناريو الفيلم، وعلقت بجملة تشويقية على لسان كيليان مورفي صاحب شخصية "توماس شيلبي" في المسلسل، قال فيها: "عودة تومي شيلبي، فيلم بيكي بلايندرز من بطولة كيليان مورفي قادم إلى نتفليكس".

بيكي بلايندرز هو مسلسل جريمة بريطاني، تم عرضه لأول مرة على قناة "بي بي سي" الثانية في 12 سبتمبر 2013.

وتقع أحداث المسلسل في برمنغهام في إنجلترا، ويُركز على عائلة شيلبي الإجرامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.