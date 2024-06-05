العالم اليوم - أمر تنفيذي من بايدن للحد من الهجرة عبر حدود المكسيك

انتم الان تتابعون خبر أمر تنفيذي من بايدن للحد من الهجرة عبر حدود المكسيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 02:18 مساءً - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا من شأنه الحد من طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية، بشكل يومي. ويقضي هذا الأمر التنفيذي بإغلاق الحدود كلما بلغ عدد العابرين 2500 يوميا، مع إعادة فتح الحدود عند تراجع الرقم إلى 1500.

هذا القرار الذي يعيد إلى الواجهة ملف الهجرة غير القانونية، يشكل أحد أبرز ملفات السباق الانتخابي، في ظل انتقادات متكررة من الجمهوريين لسياسات بايدن بشأن الهجرة.

ويقول في هذا الخصوص المدعي العام السابق في مقاطعة كولومبيا جو ديجينوفا، خلال حواره لبرنامج "أميركا اليوم" على "دوت الخليج" أن توقيع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على الأمر التنفيذي يُعَدّ دليلاً قاطعاً على أن بايدن قد وجد نفسه في موقف سياسي معقد مما دفعه لاستخدام قضية المهاجرين كورقة سياسية.