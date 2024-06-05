العالم اليوم - السعودية.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 02:18 مساءً - دعت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق 6 يونيو.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وهذا نصه:

"نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 6 يونيو 2024".

"ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



"تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".