نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36586 شهيدا و83074 جريحا منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد شهداء الفلسطينيين إلى ما يربو عن 36 ألف شهيدًا، و83 ألف جريحًا، جرًاء عدوان جيش العدو داخل قطاع غزَّة.

كانت أعلنت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، جراء قصفه واقتحاماته، إلى 36586 شهيدا و83074 جريحا منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء أن مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لنحو مليون شخص حاليا في القطاع، وأنه لا مجال لاستقبال جرحى جدد بسبب النقص الكبير في المستلزمات والكوادر الطبية، وسط تواصل القصف في المناطق المحيطة بالمستشفى.

وعلى صعيد مقارب، تبحث ‏الحكومة الإسرائيلية، اليوم زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفا على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.