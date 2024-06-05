السفير الصيني بالقاهرة يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته زيارة الرئيس السيسي لبكين

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالنجاح الكبير الذي حققته زيارة الرئيس السيسي إلى الصين مؤخرا وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس عربي يستقبله الرئيس الصيني شي جينبينج ويقيم له مراسم استقبال رسمية ومباحثات موسعة، حيث تصادف هذه الزيارة مرور 10 سنوات على العلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، مضيفا أنه كان هناك توافق كبير في المحادثات بين الرئيسين مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، حيث أكد الرئيس الصيني أن العلاقات بين البلدين تمثل توافق كبير وصورة نموذجية للعلاقات المثالية.

وأضاف السفير أن صدور البيان المشترك يوضح مدى التوافق والعمل على تعميق العلاقات، موضحا أن هناك عمل على فتح مجالات جديدة للتعاون مثل الطاقة المتجددة والسياحة وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في مصر.

وقال السفير إنه تم تبادل الآراء حول القضايا الساخنة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث أوضح الرئيس الصيني أن الوضع في غزة خطير للغاية، ويجب أن يكون هناك وقف فوري لاطلاق النار وتجنب المزيد من التصعيد والاشتباكات، وأكد دعم الصين الكامل لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وأولية وجود حل شامل للقضية الفلسطينية، وأشاد الرئيس السيسي بموقف الصين ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح لي تشيانج أنه من إنجازات الزيارة الاتفاق على دعم العلاقات والزيارات الرسمية الفترة القادمة لآفاق أوسع، وإعلان 2024 عام الشراكة المصرية الصينية، الذي سيقام فيه العديد من الفعاليات، وأشاد السفير بدور الإعلام في مصر والصين لإبراز هذه الزيارة التاريخية.