ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36586

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36586ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و586 شهيداً، و83 ألفاً و74 مصاباً.

وأكدت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و115 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثالث والأربعين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.