العالم اليوم - وزارة البترول المصرية تكشف موعد عودة الغاز لمصانع الأسمدة

انتم الان تتابعون خبر وزارة البترول المصرية تكشف موعد عودة الغاز لمصانع الأسمدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلنت البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، أنه ابتداء من الخميس، سيجري العودة التدريجية لضخ إمدادت الغاز إلى مصانع الأسمدة.

وكانت شركات مصرية منها "سيدي كرير" و"موبكو" و"أبو قير" تقول إنها أغلقت مصانعها مؤقتا بسبب ضغوط مرتبطة بالاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إنها ستتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة حتى يستقر الضغط في الشبكة، فيما لم تحدد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات جدولا زمنيا للتوقف.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذى اقتصر على يوم الثلاثاء فقط، مثلما كان مقرراً له.

وأوضحت الوزارتان في بيان، الأربعاء، أن تخفيف الأحمال للساعات الإضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد البيان عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الاحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث أن هذا الاجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية في مصر.