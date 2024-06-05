العالم اليوم - بن غفير يهدد نتنياهو مجددا: يخفي عن حزبي تفاصيل مهمة

انتم الان تتابعون خبر بن غفير يهدد نتنياهو مجددا: يخفي عن حزبي تفاصيل مهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 03:24 مساءً - قال وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، الأربعاء، إن حزبه اليميني المتطرف، وهو حزب القوة اليهودية، "سيعرقل" الائتلاف الحاكم، لحين إفصاح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تفاصيل اتفاق محتمل بشأن هدنة في قطاع غزة، في إطار جهود جديدة للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وأعلن الحزب أنه لن يصوت مع الحكومة الائتلافية، حتى يشارك نتنياهو تفاصيل الهدنة المتوقعة في غزة.

وذكر الحزب أنه "سيصوت وفق ما تمليه مصلحة البلاد".

وقال بن غفير على حسابه بمنصة "إكس": "طالما استمر رئيس الوزراء في إخفاء تفاصيل الصفقة، فإن القوة اليهودية سيعرقل الحكومة الائتلافية".

ولا يزال ائتلاف نتنياهو يتمتع بأغلبية في الكنيست، لكن ما نشره وزير الأمن القومي يسلط الضوء على انقسامات عميقة في حكومة إسرائيل في وقت الحرب.

وسبق لبن غفير وغيره من اليمينيين المتطرفين شددوا على أنهم لن يوافقوا على صفقة مع حماس تنهي الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، أنه طرح خطة من عدة مراحل لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إنها ستبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وتبادل أولي للرهائن والمعتقلين.

ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".