العالم اليوم - اتفاق بين قطر للطاقة و"CPC" التايوانية لتوريد الغاز الطبيعي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 04:21 مساءً - أعلنت شركة قطر للطاقة الأربعاء، توقيع اتفاقيتين مع مؤسسة "سي بي سي" التايوانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عاماً.

وقالت الشركة في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مع "سي بي سي" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يتم بموجبها "تسليم أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى سي بي سي على مدى 27 عاماً".

كما وقع الطرفان اتفاقية بيع وشراء حصص تحول بموجبها قطر للطاقة حصة تبلغ 5 في المئة من ما يعادل خط إنتاج مكافئ واحد من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بسعة ثمانية ملايين طن سنوياً إلى "سي بي سي".

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلباً متزايداً من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على موسكو في هذا المجال منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ووقع الاتفاقيتين كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "سي بي سي تايوان" شون-تشين لي في العاصمة الدوحة.

وقال الكعبي "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع سي بي سي، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وكذلك إلى تجسيد التزامنا الثابت تجاه عملائنا وشركائنا حول العالم".

من جهته، قال شون-تشين "لعبت قطر للطاقة، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، دوراً مهماً في تلبية احتياجات سوق الغاز المحلي في تايوان على مدى العقود الماضية".

وأضاف أن الحصة التي حصلت عليها شركة "سي بي سي" في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الجديدة "ستعزز العلاقة التعاونية بين شركتينا".

ويذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي جزء من الخطة الشاملة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال التي تشمل أيضاً مشروعي حقل الشمال الجنوبي والغربي، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال، بحسب المعنيين، من 77 مليون طن سنوياً حالياً، إلى 142 مليون طن سنوياً في العام 2030.