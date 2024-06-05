العالم اليوم - كشف هوية منفذ هجوم السفارة الأميركية.. وحالته الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 04:21 مساءً - أفاد مصدر عسكري لبناني لمراسلة "دوت الخليج"، الأربعاء، بأن هجوم السفارة الأميركية في بيروت لم يسفر عن أي قتلى.

وأوضح المصدر العسكري اللبناني أن منفذ العملية اسمه قيس فراج سوري الجنسية. وقال: "حالة منفذ العملية مستقرة بعد استئصال الرصاص من جسده". وأشار المصدر العسكري اللبناني لمراسلة "دوت الخليج" إلى أنه "جرى اعتقال إمام مسجد وشخص لبناني آخر كان يتلقى عنها تعاليم دينية". وأضاف: "جرى اعتقال 3 من أفراد عائلة قيس فراج".

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