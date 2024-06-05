العالم اليوم - حزب الله يستهدف منظومة القبة الحديدية بثكنة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يستهدف منظومة القبة الحديدية بثكنة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 05:18 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، أنه استهدفت منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه.

ولم يصدر تعليق بعد من مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في القدس.

مع اشتعال جبهة لبنان أكثر خلال الساعات والأيام الماضية يبدو أن حزب الله وإسرائيل يستعدان بشكل متبادل لأي سيناريو تصعيدي في المنطقة التي تهتز أرضها منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقذائف المدفعية في موقع المالكية شمالي إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت سقوط صواريخ من لبنان على منطقة المالكية.

كذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إلى دويّ صفارات الإنذار في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وتشهد مناطق في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا كثيفا منذ ليل الجمعة أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 455 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 88 مدنيا و295 مقاتلا من حزب الله على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.