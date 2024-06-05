العالم اليوم - إسرائيل تزيد الضغط على الضفة الغربية بـ"سلاح المياه"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 05:18 مساءً - أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، الأربعاء، أن شركة "ميكروت" الإسرائيلية بدأت تخفيض كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

ودأبت إسرائيل على تقليص كميات المياه المتفق عليها للتجمعات الفلسطينية، وقد أمعنت في استخدام "سلاح المياه" بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتسيطر إسرائيل على نسبة تصل إلى 85 بالمئة من مصادر المياه بالضفة الغربية وفقا لسلطة المياه الفلسطينية.

وأوضحت سلطات المياه أن نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لهاتين المحافظتين وصلت إلى ما يقارب من 35 بالمئة.

وأضافت في بيان، أن "ميكروت" قامت بوقف ضخ المياه بشكل كامل لعدة ساعات متواصلة، ما أثر سلبا على منطقة الجنوب بشكل عام، ومحافظة الخليل وجنوبها بشكل خاص.

وأدى هذا التخفيض إلى تفاقم الأزمة لدى الكثير من التجمعات، التي بات من الصعب تزويدها بالحصص المقررة لها من المياه.

وأكدت السلطات أن قيام هذه الشركة بتخفيض كميات المياه في هذا الوقت، يعني البدء مبكرا في أزمة نقص المياه ومعاناة أكبر للمواطنين.