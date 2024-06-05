العالم اليوم - ألف يوم بالفضاء.. رائد روسي يحطم الرقم القياسي

انتم الان تتابعون خبر ألف يوم بالفضاء.. رائد روسي يحطم الرقم القياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 06:24 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس الأربعاء أن رائد فضاء (59 عاما) أصبح أول شخص يقضي ألف يوم في الفضاء.

بحسب وكالة أسوشيتد برس فقد حقق أوليغ كونونينكو، هذا الإنجاز، الثلاثاء، بعد أن قام بخمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2008.

بدأت رحلته الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، عندما انطلق مع رائدة الفضاء من وكالة ناسا الأميركية لورال أوهارا، ومواطنه نيكولاي تشوب.

حقق كونونينكو رقما قياسيا تراكميا للبقاء في الفضاء لأول مرة في فبراير 2024، عندما تجاوز الرقم السابق المسجل باسم مواطنه جينادي بادالكا، في عام 2015، وهو 878 يوما و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية.

وفي حال انتهت مهمة كونونينكو كما هو مقرر في 23 سبتمبر 2024، فسيكون قد أمضى إجمالي 1110 أيام في الفضاء.

وقال كونونينكو لوكالة الأنباء الروسية تاس: "هناك وعي بأنك حققت شيئا جديدا ومهما، وأنك تجاوزت رقما قياسيا، ووصلت إلى شئ لم يعرفه أحد قبلك. هذا يمنحك الثقة والفخر بالعمل الذي قمت به".

وأضاف أن زملائه الأميركيين في محطة الفضاء الدولية كانوا من بين أول من هنأه على إنجازه.

تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا في فبراير2022.

وأعلنت روسكوزموس في ديسمبر أن برنامج الرحلات الفضائية التبادلية مع وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تم تمديده حتى عام 2025.