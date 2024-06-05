ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 36586 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36586 شهيدا و83074 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 36 شهيدا و115 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تواصل القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

استشهاد أطفال بسبب المجاعة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن "العدو يدعي وجود قوى للمقاومة في المنطقة الوسطى من القطاع لتبرير اقتحامها"، مؤكدا "استشهاد أكثر من 30 طفلا بسبب المجاعة التي تستفحل في القطاع بسبب انعدام الغذاء".