لافروف يصل إنجمينا في أول زيارة له إلى تشاد

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة التشادية إنجمينا في أول زيارة له على الإطلاق إلى هذا البلد.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع القيادة التشادية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات الروسية التشادية "تحمل طابعا ديناميكيا بشكل عام".

وتشاد هي الدولة الرابعة والأخيرة في جولة وزير الخارجية الروسي إلى إفريقيا. حيث سبق للافروف أن زار غينيا والكونغو وبوركينا فاسو.