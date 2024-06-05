العالم اليوم - هنية: حماس ستتعامل بجدية مع أي اتفاق لوقف كامل للحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:21 مساءً - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، إن الحركة ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل للرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين.

وجاء في بيان لهنية: "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى".

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