العالم اليوم - هجوم من لبنان على ملعب يعسكر فيه جنود إسرائيليون.. و11 مصابا

انتم الان تتابعون خبر هجوم من لبنان على ملعب يعسكر فيه جنود إسرائيليون.. و11 مصابا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 07:21 مساءً - أكد مراسل "دوت الخليج" استهداف ملعب يعسكر فيه جنود إسرائيليون في بلدة حرفيش بالجليل شمالي إسرائيل، باستخدام طائرتين مسيّرتين، الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذائف أطلقت من لبنان على حرفيش، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

ولم يؤكد الجيش وقوع إصابات، لكن المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بن قال للقناة 12 الإسرائيلية، إن 11 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي استهدف ملعبا، من بينهم شخص في حالة حرجة.

وأضاف بن أن "3 أشخاص في حالة متوسطة، والباقين إصاباتهم طفيفة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم تم على الأرجح عبر طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات.