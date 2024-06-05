العالم اليوم - 11 مصابا بهجوم لحزب الله على ملعب يعسكر فيه جنود إسرائيليون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:18 مساءً - أكد مراسل "دوت الخليج" استهداف ملعب يعسكر فيه جنود إسرائيليون في بلدة حرفيش بالجليل شمالي إسرائيل، باستخدام طائرتين مسيّرتين، الأربعاء.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه أطلق عدة طائرات مسيّرة مفخخة على موقع للجيش في المنطقة.

وأوضح أن "الهجوم جاء ردا على الغارات القاتلة التي شنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا جنوبي لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في الناقورة الثلاثاء وأسفر عن مقتل عضو في حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط قذائف أطلقت من لبنان على حرفيش، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

ولم يؤكد الجيش وقوع إصابات، لكن المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بن قال للقناة 12 الإسرائيلية، إن 11 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي استهدف ملعبا، من بينهم شخص في حالة حرجة.

وأضاف بن أن "3 أشخاص في حالة متوسطة، والباقين إصاباتهم طفيفة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم تم على الأرجح عبر طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات.