الأمم المتحدة: أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا بالضفة منذ 7 أكتوبر ربعهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:25 مساءً - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا ربعهم أطفال بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأوضح دوجاريك أن إسرائيل صادرت أو هدمت منذ 7 أكتوبر أكثر من 900 مبنى فلسطيني ما أدى لتهجير أكثر من 2000 شخص بالضفة.

وأشار دوجاريك إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تؤثر على إدخال الإمدادات لغزة.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن غزة دمرت بالكامل وتحتاج سنوات لإزالة ما خلفته الحرب، مشيرة إلى أن الظروف الصحية الصعبة بالقطاع تشكل تهديدا هائلا لصحة الأسر الفلسطينية.