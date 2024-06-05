نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري.

أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده لقيام الرئيس السيسي بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل وإيفاده لوزير الخارجية إلى طهران لتقديم واجب العزاء مثمنا تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مصابه الأليم.

وأكدا شكري ونظيره الإيراني أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها.

واستعرض شكري مع نظيره الإيراني جهود الوساطة المصرية - القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي لهدنة في قطاع غزة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين.

وكذلك، استعرض شكري مع نظيره الإيراني جهود إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من القطاع.

واتفقا شكري ونظيره الإيراني على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية وسبل حلحلة الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

