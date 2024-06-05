نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن أي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهجوم على غزة لن يتوقف من أجل ذلك.

وعلق غالانت على إمكانية استئناف المفاوضات مع حماس، قائلا: "نحن في عملية سنستمر فيها، وأي مفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار".

وأضاف أن "الهجمات في غزة دليل على أن الجيش يواصل الحرب ولن تتوقف من أجل أي مفاوضات".

وأشارت إسرائيل مجددا اليوم الأربعاء، إلى رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف المحادثات مع حركة حماس بعد أن قالت قطر، التي تشارك في الوساطة، إنها قدمت لحركة حماس مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في بيان اليوم، إن "الحركة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي سياق متصل، أقر الجنرال الإسرائيلي إسحاق بريك بهزيمة الجيش الإسرائيلي أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، محذرا من "عجز جيشه عن خوض حرب إقليمية محتملة في المنطقة، في ظل التصعيد الجاري مع حزب الله في لبنان، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصفقة".

كما أكد بريك، أن "الحرب الإقليمية بسبب التصعيد الجاري أقرب بكثير مما تعتقد إسرائيل، وتشكل تهديدا وجوديا مباشرا لإسرائيل".