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الرئيس البوليفي يتجول في مدينة بطرسبورغ الروسية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البوليفي يتجول في مدينة بطرسبورغ الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى مدينة بطرسبورغ الروسية، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وهبطت طائرته في مطار بولكوفو.
وتأتي زيارة الرئيس البوليفي إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.


وتنقل الرئيس البوليفي في مدينة بطرسبورغ على متن سيارة "أوروس سينات" الروسية الفاخرة.
وتجري فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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