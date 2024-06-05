نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا لم ولن تتدخل في السياسية الداخلية بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبورغ بصيغة "تبادل وجهات النظر".

وفي مايلي أبرز تصريحات بوتين:

بوتين: "العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية".

بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".

بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".

بوتين: الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية..

بوتين: لن يتغير شيء بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

بوتين: إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مبنية على المصالح الوطنية، من الممكن تغيير نهج واشنطن في التعامل مع العلاقات مع روسيا والصراع في أوكرانيا.

بوتين: من الممكن إجراء حوار مع أوروبا شرط توفر عامل الثقة.