العالم اليوم - بيانان رسميان: العثور على جثمان السعودي المختفي في القاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:21 مساءً - صدر بيانان رسميان من مصر والسعودية، مساء الأربعاء، بخصوص العثور على جثمان رجل سعودي مختفي في القاهرة منذ أبريل الماضي.

وقال بيان من وزارة الداخلية المصرية: بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركا كافة متعلقاته الشخصية، أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب.

أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية من جراء وفاته التي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث. وفي السياق ذاته، قالت منشور للسفارة السعودية في القاهرة على منصة "إكس": تفيد السفارة أنها تلقت بلاغا من السلطات المصرية بالعثور على جثة المواطن المفقود.

تم أخذ عينة "دي إن إيه" للتأكد من حالة الاشتباه وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا، مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته.

تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة. وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن شطا جاء للقاهرة بهدف الحصول على دورات تدريبية في مجال التمثيل، وأقام بشقة في منطقة الرحاب، ثم اختفى بعد أيام من وصوله لمصر.

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