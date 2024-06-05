العالم اليوم - دراسة: أدوات ذكاء اصطناعي لا تحظى بشعبية إعلامية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:21 مساءً - أدوات الذكاء الاصطناعي خصوصا تلك التي تولّد المعلومات مثل تشات جي بي تي، حظيت بشعبية كبيرة واهتمام إعلامي كبير، ولكن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن القول إنها مظلومة إعلاميا.. ولا نستخدمها كثيرا..

وفي هذا الصدد، صرّح محرر شؤون التكنولوجيا في "دوت الخليج"، محمد عنتر، خلال حواره مع برنامج "الصباح"، أن تطبيق تشات جي بي تي يُعتبر الأكثر شعبية واستخداماً في الوقت الحالي. يأتي ذلك بالرغم من وجود تطبيقات وأدوات ذكاء اصطناعي متطورة أخرى تقدمها شركات كبيرة في المجال قد تكون البديل لتشات جي بي تي. على الرغم من الانتشار الواسع لتطبيق شات جي بي تي، إلا أن هناك تطبيقات أخرى تقدم خدمات مماثلة بتقنيات عالية ومتاحة بشكل مجاني، ومع ذلك تبقى غير معروفة للكثيرين.

توجد العديد من الخيارات البديلة لـ "شات جي بي تي" (ChatGPT) المتاحة للاستخدام:

تطبيق كوبايلوت :copilot

تطبيق كوبايلوت :copilot كوبايلوت هو أداة ذكاء اصطناعي تم تطويرها من قبل شركة مايكروسوفت Microsoft التي ترتبط بشراكة استراتيجية مع أوبن أيه آي OpenAI ، الشركة المسؤولة عن نموذج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".

يمكن الحصول على نفس الخدمات التي يقدمها "تشات جي بي تي" المدفوعة بصورة مجانية، من خلال استخدام تطبيق كوبايلوت.

يتيح "كوبايلوت" استخدام نموذج GPT-4 Turbo مجاناً، مما يتيح لجميع المستخدمين الاستفادة من قدرات هذا النموذج المتقدم دون أي تكاليف إضافية. يوفر هذا فرصاً واسعة وإمكانات هائلة في مختلف المجالات لتعزيز العمل والإبداع، من خلال إنشاء النصوص والصور وتلخيصها، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه.

الذكاء الاصطناعي اليوم هو عبارة عن محرك البحث ذو ميزات خاصة.

الانتقال من محركات البحث التقليدية إلى المحركات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي يتطلب بعض الوقت. Gemini 1.5 الجيميناي 1.5 : الجيميناي 1.5 هو تحديث من قبل شركة جوجل و هو اصدار متطور للذكاء الاصطناعي

الجيميناي 1.5 هو نتاج للشراكة بين جوجل و أبل يمتاز بالقدرة العالية في الاستجابة و معالجة المهام مع تقديم المصادر الأساسية. تطبيق كلود Claude : يُعتبر تطبيق "كلود" المنافس الأول لتطبيق "تشات جي بي تي"، إلا أنه يُعد إصدارًا أوروبيًا موجّهًا بشكل أساسي للسوق الأوروبية، بديلاً عن السوق الأمريكية أو العالمية.

يراعي تطبيق "كلود" أعلى معايير الخصوصية والأمان، ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

يُمكن هذا التطبيق من تلخيص المستندات الكبيرة التي تحتوي على عدد صفحات كثيرة بشكل فعال ومبسط.

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