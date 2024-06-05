الصين: ملتزمون بالحفاظ على السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:28 مساءً - أكدت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إلتزام الصين بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ورفض أية أقوال أو أفعال تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"عن ماو قولها :إن "الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية"،مشيرة إلى أن الوضع في شبه الجزيرة كان متوترا في الآونة الأخيرة،واشتدت المواجهة بين الأطراف المعنية،وأوضحت أن الصين تشعر بالقلق إزاء التطورات الراهنة.

وقالت إن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة،وتدعم الأطراف المعنية في تحسين العلاقات من خلال الحوار، وتعارض أي أقوال أو أفعال تؤدي إلى تفاقم التوترات، وقالت "نأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة،وأن تمارس ضبط النفس، وتتحدث وتتصرف بحرص، وتلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة".