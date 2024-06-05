هنية: سنتعامل بإيجابية مع أي اتفاق
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء أن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع، والشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل العدو الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال هنية في بيان صحفي تعقيباً على عربدة المستوطنين في القدس وتطورات مفاوضات وقف الحرب: "إن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى".
وشدد على أن حركته "حماس" تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
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