العالم اليوم - "إنفيديا" تقود مؤشرات الأسهم الأميركية لارتفاعات قياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:18 مساءً - ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستوى قياسي جديد، الأربعاء، حيث قادت شركة "إنفيديا" أسهم التكنولوجيا الرئيسية لصعود قوي، وأعطت بيانات سوق العمل الضعيفة المستثمرين أملا في أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتحرك لخفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1 بالمئة، ولامس أعلى مستوى على الإطلاق خلال اليوم عند 5341.97 نقطة.

وواصل"ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن، ليرتفع بنحو 12 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك بنسبة 1.7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد مع قفزة أسهم "إنفيديا"، والتي ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، لتصبح ثالث شركة تلامس هذه القيمة على الإطلاق.

بينما ارتفع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمئة.

وقفز سهم شركة "إنفيديا" بأكثر من 4 بالمئة، ليلامس مستويات 1223.59 دولارا.

وتجاوزت قيمة "إنفيديا" القيمة السوقية لشركة "أبل"، قبل أن يقلص السهم من مكاسبه.

وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 24 بالمئة منذ أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الأول التي جاءت أعلى من التوقعات في شهر مايو.