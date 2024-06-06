نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: الاقتصاد الفرنسي على حافة الركود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاقتصاد الفرنسي يتأرجح على حافة الركود.

وجاءت تصريحات بوتين هذه يوم الأربعاء خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية الكبرى بمشاركة ممثلين للدول غير الصديقة.على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

قال الرئيس الروسي: “إن الاقتصاد الفرنسي في الوقت الراهن يتأرجح أيضا على حافة الركود، والجميع يعرف ذلك جيدا".

ويعقد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.