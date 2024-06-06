نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر "المشرفين على شؤون الفلسطينيين" يطالب بوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي فورًا وتسريع نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأدان المؤتمر في ختام اجتماعات دورته الـ "111"، حرب الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، والسيطرة العسكرية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وممارسة التجويع والتهجير القسري بحق أكثر من 7ر1 مليون فلسطيني، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداءات التي طالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

ورحب المشاركون في المؤتمر بما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، واعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطين.

وأدان المؤتمر في ختام اجتماعات دورته الـ "111"، حرب الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، والسيطرة العسكرية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وممارسة التجويع والتهجير القسري بحق أكثر من 7ر1 مليون فلسطيني، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداءات التي طالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

ورحب المشاركون في المؤتمر بما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، واعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطين.