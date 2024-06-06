بوتين يوجه تهديدًا مبطنًا للدول الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدًا مبطنًا للدول الغربية، بأن بلاده تستطيع تقديم أسلحة إلى بعض الدول لاستخدامها في ضرب المصالح الغربية، وذلك في حال أجاز الغرب لأوكرانيا ضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقال بوتين، خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا (...)، فلماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجَّه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟، حسب "فرانس برس".

وفي السياق ذاته، تحدّث بوتين عن وجود مدربين عسكريين غربيين يقاتلون في أوكرانيا، و"يتكبدون خسائر"، قائلًا: "إنهم موجودون على الأراضي الأوكرانية، وللأسف، بالنسبة إليهم، يتكبّدون خسائر، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفضّل التزام الصمت حيال ذلك".

وشنّ ا بوتين، هجوما لاذعا على ألمانيا بسبب دعمها لكييف بالسلاح، ضد موسكو.

وقال بوتين، تزويد برلين لكييف بالصواريخ يدمر العلاقات الروسية الألمانية بشكل كامل.

وأضاف بوتين، إن ظهور دبابات ألمانية في أوكرانيا أحدث صدمة أخلاقية في روسيا، مشيرا إلى أن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن دولة ذات سيادة كاملة على الإطلاق.