نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يكشف السبب الذي منع تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن رغبة عدد من الدول في تحقيق هدف هزيمة روسيا حالت دون إبرام معاهدة سلام بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "لا يمكنني أن أفترض سوى أن هناك من أرادوا تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم فيما يخص المحور الروسي في سياستهم الخارجية - وهي الوصول إلى تدمير روسيا".

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا ومنفتحة على الحوار بشأن السلام، ولكن لا توجد دلائل على أن كييف والغرب يريدون ذلك.

وشدد على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.