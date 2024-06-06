نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن اعتقال "جاسوس" يعمل لصالح جهاز الموساد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال "جاسوس" في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

ووفق ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء، فإن المعتقل كان على اتصال بـ "قادة رفيعي المستوى في جهاز الموساد" (المخابرات الإسرائيلية)، مشيرة إلى أنه كان يجمع المعلومات وينقلها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوكالة إلى أن "الجاسوس كان ملاحقا من قبل وزارة الأمن، ويتنقل بين محافظات عديدة من أجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية فور وصوله إلى محافظة أردبيل".

وأوضحت أن "الجاسوس" من سكان إحدى محافظات جنوبي البلاد، وتم شطب حسابه الإلكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي.