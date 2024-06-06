نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأبلغ رئيس المحكمة العليا السابق، نتنياهو، باستقالته من منصبه كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال باراك في كتاب الاستقالة "استقالتي لأسباب شخصية وعائلية.. أشكركم على الثقة التي وضعتموها فيّ".

والآن سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من باراك.

وقالت مصادر قانونية لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه ليس من المؤكد على الإطلاق اختيار قاض آخر للمحكمة في لاهاي.

وأضافت المصادر "ستكون هناك مشاورات بهذا الشأن نهاية الأسبوع".

ومهما يكن من أمر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم الرئيسة الأعلى المتقاعدة دوريت بينيش وإستير حايوت، ونائب الرئيس الأعلى المتقاعد إلياكيم روبنشتاين.

وتأتي استقالة باراك، عقب قرارات من قبل محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب التي تشنها على قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بقرار وقف الحرب بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في رفح.