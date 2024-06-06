نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. حماس تسمع عنها في الإعلام ونتنياهو يسعى لوفاتها قبل أن تولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة على حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف هذا الصراع المميت.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" خطة الرئيس الأمريكي، التي تتكون من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ نحو ثمانية أشهر:-

- المرحلة الأولى

تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في قطاع غزة.

- المرحلة الثانية

سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

- المرحلة الثالثة

وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة.

حماس تسمع عن خطة بايدن في الإعلام

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، في تصريحات صحفية لقناة الحدث، مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، عن مباردة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحركة لم تتسلم رسميا أي مبادرة جديدة، مضيفًا: "سمعنا عنها الإعلام.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة تتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة.

نتنياهو يصف خطة بايدن بـ "غير الدقيقة"

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن ما عرضه الرئيس الأمريكى جو بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف، وأنه لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم فى المرحلة الأولى من الصفقة.

نتنياهو يمارس هوايته في المماطلة والمراوغة والهروب

ويمارس نيتانياهو، كالعادة هوايته فى المراوغة والهروب، بحجة أن الاقتراح لا يتضمن وقف الحرب وأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس لا تتضمن أى بند لوقف الحرب على غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية

تسببت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن خطة إنهاء الحرب بقطاع غزة، في خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تعالت بعض الأصوات للمطالبة بقبول تنفيذ الاتفاق، خاصة بعد الإعلان عن أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي.

ودعت المعارضة الإسرائيلية، لتنفيذ المقترح، وقالت إن عدم قبول الصفقة المعروضة من بايدن يعني حكمًا بالإعدام على الرهائن وستؤدي إلى أزمة ثقة مع واشنطن والدول الوسيطة.

وفي المقابل تعالت أصوات من حكومة نتنياهو برفض الاتفاق وهددت بإسقاط الحكومة في حال تم إنهاء الحرب في القطاع دون القضاء على حماس.

ورفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خطة بايدن واعتبرها تنازلا عن هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس، قائلًا إن استمرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالدفع نحو إبرام الصفقة، فسيتم حلّ الحكومة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.