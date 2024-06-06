العالم اليوم - التشيك.. فيديو يوثق تصادم قطارين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر التشيك.. فيديو يوثق تصادم قطارين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 04:21 صباحاً - قال حاكم محلي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية مساء الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق.

وقال مارتن نيتوليكي حاكم منطقة باردوبيتسه على فيسبوك إن قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.

وأضاف أن "الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أودى بحياة عدة أشخاص وجرح العشرات".

وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة على حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.