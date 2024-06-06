كولومبيا تدرس فرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:31 صباحاً - ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن وثيقة داخلية ومصدر أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل.

وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية.

كانت كولومبيا انضمت إلى قائمة الدول التي اتخذت إجراءات دبلوماسية حاسمة تجاه إسرائيل، بعد عدوانها على قطاع غزة الذي دام أكثر من 8 أشهر.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الشهر الماضي، أن حكومته ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وكان وزير خارجية كولومبيا قد أكد في تصريحات لرويترز أن ما يحدث في قطاع غزة «إبادة جماعية».