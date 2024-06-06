إصابة 67 شخصا في حادث تصادم عربتي ترام في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:31 صباحاً - قال مسؤول روسي إن 67 شخصا أصيبوا في مدينة كيميروفو، اليوم الخميس، بعد اصطدام عربتي ترام على جسر، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأوضح إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة على تطبيق تلغرام أن شخصا واحدا يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.

وذكرت السلطات المحلية في المدينة أن عطلا أصاب مكابح إحدى العربتين ما تسبب في زيادة سرعة الترام واصطدامه بالترام الذي أمامه.

ولفتت إلى أن 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى، بينما ذكر أحد شهود العيان لموقع روسيا اليوم، أنه رأى أحد المصابين يسير ورأسه مضرج بالدماء، بينما كان آخر ملقى على الطريق دون حراك أو أي علامة تدل على أنه على قيد الحياة.