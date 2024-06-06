العالم اليوم - غانتس يحذر سكان الشمال من "الأيام الصعبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 11:18 صباحاً - حذر الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس سكان شمال إسرائيل مما وصفها بأيام صعبة، كما طالبهم بالاستعداد لحرب حقيقية، وذلك على خلفية التصعيد مع جزب الله.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة مجندة بجروح خطرة في الهجوم الذي استهدف بلدة حرفيش بطائرة مسيرة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تحديد هوية الجندي على أنه الرقيب رافائيل كاودرس، 39 عاما.

كما أعلن حزب الله تنفيذ الهجوم بسرب من المسيرات المفخخة على قوة إسرائيلية جنوب بلدة الكوش، وأضاف أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وشهدت جبهة جنوب لبنان وشمال إسرائيل تطورات ميدانية متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي الجنوب اللبناني واستهدف أعضاء بحزب الله، بينما كثف الأخير هجماته بالمسيرات على قرى في الشمال الإسرائيلي مما أدى إلى اشتعال نيران في الغابات.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.