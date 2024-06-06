العالم اليوم - الملابس أو الأقمشة السامة.. كيف نتعرف عليها؟

انتم الان تتابعون خبر الملابس أو الأقمشة السامة.. كيف نتعرف عليها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 12:24 مساءً - أثارت اتهامات شركة "شي إن" الصينية ببيع ملابس ومنتجات زينة تحتوي على مواد سامة القلق، خصوصا وأن تقارير تفيد بتسببها في الإصابة ببعض الأمراض الخطرة.

هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات لبعض شركات الملابس، فقد أشارت دراسة سابقة لمنظمة "السلام الأخضر" البيئية من أن المواد التي تدخل في صناعة بعض الملابس تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن الهرموني.

وقد أشارت دراسة لعلماء في جامعة ستوكهولم أن الملابس التي نرتديها يوميا تحمل مخاطر بسبب ما تحمله من مواد كيميائية تبقى فيها حتى بعد الغسيل.

والمثير في الأمر أن بعض المواد السامة في الملابس لا ترتبط بالإنتاج بل ظهرت على الملابس نتيجة عمليات النقل والتخزين.

ويحذر الخبراء من أن بعض الملابس في السوق تحتوي على مواد سامة بكميات تزيد مئات المرات عن المستويات المقبولة.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة الصحة العامة الدكتورة خلال حديثها لبرنامج الصباح على دوت الخليج، جزلة فضة: