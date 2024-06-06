إسبانيا تنضم لقضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 12:31 مساءً - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

وتتبنى إسبانيا مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية، والأسبوع الماضي أعلنت مع كل من النرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين مما أثار غضب إسرائيل التي قررت سحب سفراءها من الدول الثلاث واستدعت سفراء هذه الدول لديها، وقالت إسبانيا إنها سترد على الاستفزازات الإسرائيلية.

وفي مايو/ أيار الماضي طالبت الحكومة الإسبانية، إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لقصفها وهجومها البري على مدينة رفح الفلسطينية في غزة، مشددة على أن هذا الحكم ملزم قانونًا، وشدد وزير الخارجية الإسباني على «وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال الشهر الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أمام الجانب المصري من معبر رفح إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف العنف وإتاحة الفرصة لنشر الأمن والسلام ووصول المساعدات إلى غزة.